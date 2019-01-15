比春節9天連假提早1天 搭國道客運全票平均85折

2019-01-15 14:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過半個月就要過年，今年的春節有9天假期，高速公路又將塞車，交通部公路總局表示，規劃多項優惠措施，民眾只要在2月1日0時起至12月10日24時，搭乘國道客運者全票平均85折、台灣好行則是半價，國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣。

今年春節假期為2月2日至2月10日長達9天，民眾已經在規劃返鄉及出遊的行程，交通部公路總局台中區監理所表示，為避免春節國道因太多小客車擁入而塞車，交通部公路總局提規劃，民眾只要在2月1日0時起至12月10日24時，搭乘國道客運者，全票平均85折，提早在春節前一天實施。

交通部已核定86條超過100公里的國道客運路線即享有全票平均85折優惠票價。

另搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運如市區客運及公路客運的乘客，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還可再享有一段票或基本里程的免費優惠，如公路客運優待基本里程8公里或市區客運台中市公車現行10公里免費等優惠措施。

而今年連假公路總局續推「台灣好行」半價優惠，中部地區共有日月潭線、溪頭線、鹿港線等3線，於優惠期間使用電子票證購票，皆享有半價優惠；另前往日月潭、溪頭熱門景點，另可搭配相關旅遊套票使用，可以以更優惠的價格享受更優質的旅遊品質。

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