唐氏症基金會辦公益登高賽 收入全用於心智障礙者

2019-01-15 14:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際唐氏症組織Down Syndrome International （DSI）將每年3月21日訂為世界唐氏症日，自2006年開始，全球各地超過30多個國家，以不同形式舉辦各種活動，我國唐氏症基金會將於3月16日在CITYLINK南港店舉行「唐心階力 讓愛陪伴」公益登高賽。唐氏症基金會號召民眾踴躍報名參加，活動收入將全數作為唐氏症者及心智障礙者的全生涯服務計畫經費。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，舉辦世界唐氏症日活動，最主要的目的就是希望大眾能夠認識、理解唐氏症，由於唐氏症者先天肌肉張力較弱，透過參與活動有助於肌力訓練，達到緊實肌肉效果。此外，現今社會上對唐寶寶與心智障礙者仍有因不瞭解而產生異樣眼光的現象，基金會藉由多年的努力宣導，希望讓更多人看見唐寶寶透過努力所展現的自信與能力。

而此次公益登高賽也邀請到台灣超馬好手林義傑擔任愛心大使，他表示其實近距離與唐寶寶們相處後，發現他們天真可愛，在拍攝、錄製宣傳空檔時也都熱情地與他聊天，分享自己的大小事。唐寶寶其實既認真又努力，只要給予他們正確的指導及機會，也能在各個領域發光發熱。他同時也呼籲社會各界能夠多給予唐氏症者及其家庭多點關懷及照顧，讓他們知道有大家的陪伴並不孤單。

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