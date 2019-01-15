苗縣獅潭橘莓戀19.20登場 邀遊客享受採果樂

2019-01-15 14:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉桶柑與草莓進入盛產期，獅潭鄉公所及農會19、20日將舉辦橘莓戀活動，今天舉行記者會熱身，苗栗縣長徐耀昌指出，今年拜天候所賜，獅潭鄉的桶柑及草莓品質及口感均佳，邀請遊客前往獅潭享受採果樂，並購買特色伴手禮，增加農民收益。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，鄉內的柑橘種植面積約100公頃，有桶柑及茂谷等品種，以桶柑為大宗，草莓則有30公頃，鄉內草苺觀光果園提供遊客採果，自採價每台斤300元，桶柑依品質每10台斤350~500不等，若向農會購買買10箱送1箱。

獅潭鄉公所及農會19、20日將在義民廟前廣場舉辦橘莓戀暨農特產品展售活動，今天在苗栗縣政府第一辦公大樓舉辦記者會行銷，由幼兒園小朋友及社區媽媽精彩舞蹈表演帶動現場熱鬧氣氛。

獅潭鄉公所表示，兩天的活動，將安排包括YOYO家族的橘子姊姊、星辰哥哥帶來精彩的帶動唱，還有精彩的樂團表演、山歌演唱，另有「有獎徵答拿購物金」的活動，只要答對獅潭橘莓戀相關問題，就有機會抽中100元至500元不等的購物金，可以在現場購買農產。

獅潭鄉長謝春梅表示，公所也安排接駁專車，民眾可以在會場獅潭義民廟，搭乘接駁車到果園採果，還可到新店老街、洗衫坑、護魚步道等散心走走，感受獅潭鄉好山好水好風情。

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