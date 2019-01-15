邀請百位偏鄉孩童免費搭郵輪 今起報名徵件

2019-01-15 14:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕雄獅旅遊宣布舉辦「幸福雄獅 圓夢啟航」活動，提供100個免費名額邀請偏鄉學童參加雄獅太陽公主號獨包航程。雄獅旅遊表示，邀請兒少社福機構或協會團體、偏鄉學校學童登船，即日起至2月15日受理徵件，讓旅遊不再是奢侈的夢想，滿足弱勢族群長途旅行的願望。

雄獅旅遊總經理裴信祐表示，旅遊能開拓視野、摸索世界，並收藏旅途中美好的回憶，雄獅旅遊致力朝「幸福企業」的目標邁進，不只要讓員工及客戶感到幸福，更要進一步將企業的溫暖力道傳遞到所有需要幫助的弱勢團體。雄獅旅遊在2014年、2018年兩度邀請財團法人勵馨社會褔利事業基金會共同舉行弱勢家庭幸福啟航郵輪之旅，讓婦幼們感受公主般需要呵護的溫暖待遇，共創難得回憶。

裴信祐表示，有感於台灣許多偏鄉地區及社福機構的孩童，成長環境資源匱乏，使他們較不易實踐旅遊的夢想，因此，雄獅旅遊秉持回饋社會的企業永續經營理念，發起「幸福雄獅 圓夢啟航」活動，將資助對象擴大到兒少社福機構或協會團體以及偏鄉學校學童，提供100位名額免費參加雄獅太陽公主號獨包航程，包括3/24沖繩/石垣島4日、3/27長崎/鹿兒島6日、4/1釜山/長崎6日共三梯次行程，希望透過旅遊的方式，讓受資助孩童擴張生命視野，並藉由活動拋磚引玉，領導企業投入慈善關懷。

為了鼓勵孩童勇敢追夢，雄獅旅遊今年以「幸福雄獅 圓夢啟航」作為主題，自即日起2月15日受理徵件，號召偏鄉及兒少社福機構，以團體、學校單位或教師提案計畫申請，經由雄獅旅遊書審評選後，甄選出100位名額、免費登上雄獅太陽公主號獨包航程，享受出國旅行的樂趣、藉此拓展國際觀，也可實踐自我天賦，勇於表現自身才能，進一步描繪夢想的希望藍圖。

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