週日鋒面南下再變天 彭啟明：到過年都沒有去年沒那麼冷

2019-01-15 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）晨各地氣溫回升，北台灣與昨天的天氣類似，白天有機會見到陽光，不過偶有飄雨，今晚起新一波東北季風抵達，各地降溫有雨，而週日也又有一波冷空氣報到。氣象專家彭啟明指出，今年不比去年那麼冷，但還是要注意氣溫起伏對身體造成的影響。

彭啟明表示，今晨氣溫回升至18到20度，北台灣天氣和昨天很像，白天高溫可以到22-24度，中南部高溫可以到25到27度，但靠山區雲量仍偏多，東北部偶爾飄雨。而下午開始冷空氣南下，中部以北將會有雨勢，週三、四特別明顯，和週一二的反差相當大，預計北部溫度將降到14到20度，中南部也會略降到17到23度。

天氣會從週五開始回溫，可把握週六與週日上半天的空檔打掃與曬洗衣物，週日下半天會有另一波冷空氣報到，可能將持續到下週三，直到下週四才會緩和，強度也還有變動空間。

彭啟明指出，今年東亞冬天的溫度其實頗正常，高緯度地區以進入隆冬，但因台灣不在冷空氣移動的主要行經路線上，因此相對之下溫暖許多，衣櫃裡的厚重冬衣仍派不上用場。而依目前的整體預測，直到過年都是類似的天氣型態，目前欠缺會有更強冷空氣出現的預測資訊。

彭啟明表示，不是說冬裝不用買，但從預測來看，今年冷的強度與機會不若於去年二月，甚至連流感或感冒的疫情也和去年差距頗大。但還是要留意冷空氣南下時造成的溫度變化，對身體支氣管的影響較大。而這幾天高雄屏東要稍微留意空氣品質，敏感族群稍微注意就可以。

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