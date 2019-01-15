使用腐熟雞糞作基肥 花蓮瓜農聯署宣誓

2019-01-15 14:16

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣西瓜田種植面積約1800公頃，農友多半偏好使用生雞糞作基肥，提高土壤肥力及果實品質，但衍生的蠅害及臭味，也常引發居民抗議；花蓮區農業改良場去年在玉里鎮瓜田，進行腐熟雞糞肥試種，成效獲得好評，今年示範田瓜農更簽署「拒用生雞糞宣誓」，誓言打破種西瓜要用生雞糞的迷思。

花蓮縣並未禁止農民使用生雞糞，只要提出申請獲得許可就能購買，但污染問題屢遭抗議，花蓮農改場去年以等量腐熟雞糞取代生雞糞作為基肥，在玉里及鳳林鎮進行試驗示範，後續追肥則以有機質複合肥料搭配使用，輔導瓜農掌握施肥時機、肥料種類及施用量。

經一年示範栽種，農民給予高度評價，今年更與農改場、農糧署東區分署、花蓮縣府等單位，共同簽署「拒用生雞糞宣誓文」，保證台鳳舊廠區周邊等20公頃土地，不再使用生雞糞種植西瓜。

吳姓瓜農說，腐熟肥料的施用成本雖高，但民眾環保意識抬頭，使用腐熟雞糞肥後，確實降低蒼蠅孳生、土壤酸化及環境污染、病害等疑慮，以長遠來看，可降低用於防治病害的殺菌劑使用，進而節省用藥成本。

花蓮農改場表示，基肥改用腐熟雞糞，除對土壤環境的改善外，也不影響病害發生，在病蟲害管理上可比照慣行作法，無需另行調整防治模式，可達以生雞糞種出的品質與產量，期盼未來持續推廣，邀農友共同響應「拒用生雞糞運動」，減少對環境的不良影響。

花蓮縣政府農業處指出，瓜農多半認為用生雞糞施肥後的土壤較肥沃，會讓西瓜「較大又甜」，但因有蒼蠅孳生問題，仍鼓勵農民多用腐熟雞糞，若非要使用生雞糞，也應埋入地表土壤，避免造成間歇性污染。

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