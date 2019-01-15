將過年 14弱勢團體在雲縣府大樓促銷年節產品

2019-01-15 13:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府今天在縣府親民空間舉辦弱勢團體年節產品促銷活動，縣長張麗善呼籲企業及民眾多多選購弱勢團體年節產品，給予最直接的支持，實現他們自力更生夢想。

活動現場有14個弱勢團體推出了咖啡禮盒、牛軋糖禮盒、手工餅乾以外，還有特製手工皂、花茶、果醋及蜂蜜禮盒、蘭花組盆等，熱鬧喜氣。

張麗善表示，雲林縣現有5萬多名身心障礙者，多數身心障礙朋友雖然無法進入一般職場就業，但透過輔具、職務再設計及適度的支持與訓練，他們也能合力完成一個個精緻的禮盒。

張麗善表示，像是身心障礙者重建協會的「希望工場一厘米醋的故事」，堅持不灑農藥、不施化學肥料、不用除草劑，由工場中心智能障礙學員每天分工於果園中拔草、採收，再將果園中純天然的洛神果及沙梨果製成鮮釀醋，完全天然、健康、無毒，是現代人最佳的養生飲品。

另聽語障福利協進會除了有聽語障清潔隊，特別推出QQ雪花餅；雲林縣聲暉協進會請專業麵包師傅教導製作牛軋糖及太妃糖禮盒等，不管是送禮還是與家人一同享用都非常合適，請民眾多多給予他們支持。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/