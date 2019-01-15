用發票幫農民解憂 中市議員邱素貞辦高麗菜兌換活動

2019-01-15 13:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕近期高麗菜生產過剩，供需失衡導致價格下跌，農民的辛苦恐血本無歸，台中市議員邱素貞認購2000顆高麗菜，今天（15日）舉辦憑發票兌換高麗菜活動，兩張今年元月或去年11、12月發票，兌換一顆高麗菜，至中午1時為止，已經募得4000多張，這些發票將全數捐給創世基金會，她說，挺農民兼做公益，真是一舉兩得。

今天上午活動進行時，現場高麗菜堆積如山，民眾一早就帶著發票到場排隊，邱素貞說，高麗菜盛產，大滯銷，導致價格暴跌，一顆高麗菜價格比泡麵還便宜，為減少農民種植高麗菜的損失，她用實際行動力挺台灣菜農，透過台中果菜市場認購2000顆高麗菜，不到一小時，高麗菜已分去一半。

南區國光社區發展協會理事長陳雅惠也到場共襄盛舉，捐出10張發票，並將高麗菜再回捐做公益，她指出，受今年氣候影響，全台高麗菜大豐收，最近上傳統市場採買，高麗菜一台斤約8元，一顆約2至3台斤重，小顆約10至15元，大顆約20餘元，價格便宜，相較價格高時一顆要價百元以上，「菜金變菜土」，許多農民無奈表示，連肥料錢都不夠，賣心酸的。她希望民眾多採買高麗菜，為在地農民朋友盡一份心力，幫助大家度過難關。

愛心媽媽孫陳鳳英、陳童月娥說，高麗菜價格經濟實惠，是許多婆婆媽媽餐桌上的首選，高麗菜味美、好吃，她們經常採買高麗菜煮火鍋、熬湯，讓家人品嚐。一般小家庭，買一顆高麗菜可能要好幾餐才吃得完，愛心媽媽也現場實作，教導大家動手用高麗菜做台式泡菜，當作開胃菜，吸引許多民眾圍觀、喊讚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/