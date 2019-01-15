南方澳中國漁工岸置中心擬解編 漁會爭建漁民會館

2019-01-15 13:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］漁業署所有的南方澳中國漁工岸置中心，因當地中國漁工人數銳減，導致建物淪為蚊子館，蘇澳區漁會爭取將中心的境外管制區解編，讓建築不再僅限中國漁工使用，並將中心活化改建為漁民會館，供當地外來漁民住宿；宜蘭縣政府回應，全案預計6月就能解編，將把地方意見反映給中央，盼建築活化符合地方需求。

1994年南方澳發生「上好三號」海上船屋因颱風翻船沈沒，造成10名中國漁工死亡，漁工不能上岸安置問題引起重視；經地方爭取，2001年漁業署出資興建南方澳中國漁工岸置中心，建築產權屬於漁業署但由縣府委託蘇澳區漁會管理，全盛時期容納600人以上。

不過，近年中國漁工人數銳減，南方澳中國漁工人數剩下約86人，現僅約28人住在岸置中心內，使用率低，且中心建築年久失修、環境雜亂，加上因兩岸關係條例規定，中心及附近區域有境外管制區限制，僅限中國漁工使用，讓岸置中心不得轉型挪作它用，因此淪為地方上的「蚊子館」。

蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，地方上多年來積極爭取境外管制區解編，如此中心才能順利轉型活化，否則花了好幾億元興建的建築，荒在那裡實在很浪費，漁會希望，建築可以公共化，例如轉型為漁民會館，讓南方澳當地的外來漁民使用住宿，如此除能造福漁民，也能吸引更多漁船到南方澳捕魚，活絡在地漁業。

宜蘭縣政府農業處長康立和指出，全案預計今年6月就能順利解編，但解編後建築如何使用，屬於漁業署的權責，縣府會盡速與漁業署及當地漁會召開協調會，除研商岸置中心未來的經營模式，也盼能將地方的意見反應給漁業署，讓建築活化符合地方需求。

至於解編後中心內的中國漁工安置問題，康立和指出，未來縣府會將漁港劃設為暫置區域，採取隨船安置的模式，至於中國漁工岸上安置空間，會與漁業署協調，看是要另找安置區域，還是原地設臨時安置區，安置剩餘的中國漁工。

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