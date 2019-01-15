用音符烹煮一桌樂曲好菜 高市國描繪出世界華人的春節景象

2019-01-15 13:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕農曆春節將至，旅居於各地的遊子紛紛準備行囊歸鄉，世界各地華人準備團聚一起，高雄市國樂團將於19日晚間大東文化藝術中心演奏年節氛圍濃厚的全新創作曲，以音符迎接「豬事大吉」，描繪出世界華人的春節景象。

「豬事大吉．四海迎春」音樂會由愛樂文藝基金會副執行長郭哲誠指揮，領軍高市國樂團彈撥組聲部長趙怡然以清脆的琴音，展現出原住民豐年祭，祈求四海華人平安、豐收、吹管組副聲部長李育慈，揚起高亢的笛韻，藉以現代音樂風格，祝願華樂推廣步步高升、拉弦組聲部長蔡佩怡以連綿不絕的弓弦之聲，用客家山歌在第一道曙光乍現之時，呼喚招納四面八方吉慶之財。

為迎接己亥初春的第一場音樂會，高市國邀請各地作曲家，用音符煮出一桌樂曲好菜，配上各種樂器的金聲玉振之聲。音樂會將演出全新的曲目，包括作曲家鄭光智《火旁 龍》、何致中《年饗》、黎俊平的二胡協奏《日光山影》、邱士峰《迎春憶舊》、何立仁《都馬迎春》、任重的笛子協奏《年年》、林子倫《初歲隨想》、黃振南琵琶協奏《那魯灣歡祭》、江賜良《紅包大會串》等。

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