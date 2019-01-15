韓國瑜安檢高齡長照中心新建工程 部分未設護欄罰6萬

2019-01-15 13:20

〔記者黃建華／高雄報導〕年關將近，為避免事業單位因歲休、趕工發生職災，高雄市政府1月7日起至2月20日，針對事業單位實施春安檢查，今（15）日上午韓國瑜市長率勞工局、勞檢處，前往施工中的「高齡整合長期照護中心新建工程」進行安檢，其中部分樓層未設置護欄被開罰6萬元。

韓國瑜強調，高雄市有140萬勞工人口，籲請所有業者和市府共同營造勞工安全友善作業環境。

為因應高齡化照護需求，高雄市政府配合長照2.0政策，於106年興建「高齡整合長期照護中心」大樓，該工程由瑞助營造股份有限公司承造，有地上10層、地下2層，目前進行至地上10層結構體階段，是高市府列管的重大工程之一，預計今年5月完工，將提供衛生局、民生醫院、凱旋醫院、高雄市立中醫醫院使用。

為避免在臨近完工階段發生趕工、拆除施工架之作業災害，市府特別選定該工程進行突檢。

勞檢處長許峯源指出，本次安檢著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查發現現場設置溫濕度計、空氣品質監測儀及防範指引、危害辨識VR體驗設備、降溫噴霧設施、勞工休息區及綠美化、輕鋁合金改良式工作台等優良作為，可惜的是，3-4樓B梯樑上平台、3樓A梯旁電梯內施工架、C樓梯高度2公尺以上施工架及1樓高度約6公尺滿堂架皆未設置護欄之缺失予以停工處分，並裁罰6萬元。

韓國瑜市長強力要求業者確實改善，他表示，該中心為全國唯一的高齡身心整合長期照護中心大樓，工安無假期，落實職場安全與健康，維護工作者的權益，是高雄市政府重要的目標，呼籲所有業者在努力拚經濟、發大財之際，更應加強防災意識、落實安全管理及防護設施，與市府共同維護勞工及市民安全。

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