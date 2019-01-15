北門高中足球享盛名 法籍交換生切磋球技

2019-01-15 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕北門高中足球隊享譽全國，法國交換學生鄧元石（Gustave Rock）曾在法國踢了3年足球，選擇足球體驗課程，與校隊切磋球技，成為難得經驗。

鄧元石去年9月透過BFI（ Bright Future Institute） 遠景安高中生交換學生計畫來到北門高中，成長於法國北邊小鎮（Fournes en Weppes），因對亞洲文化跟語言有特別興趣，到台灣學習並住寄宿家庭。

校長沈文寅召開國際交換學生座談會，了解學生學習及寄宿家庭安置問題，並以新課綱精神為交換學生安排適合的各種技藝及體驗活動課程，以｢一人一課表｣為目標設計課程。鄧元石選擇足球運動，從每週1天與足球隊同場競技，歷經1個月後鄧元石主動向導師要求，希望每天第7節均能與足球隊切磋球技。

鄧元石歷經4個月與球隊訓練後，體力變好、肌肉也更結實，但希望有球鞋與球衣。沈文寅得知後，隨即委請足球隊教練黃正宗購置足球鞋及贈北門高中球衣一套。融入團隊生活嚴守團體紀律，與教練及球員溝通從肢體語言，衍生至語文溝通雙方學習，是極為珍貴的經驗。

鄧元石將在今年7月1日回法國前，表示一定會更加努力學習台灣語言文化及北中足球精神。

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