阿嬤總舖師上菜 獨老享美味幸福滿點

2019-01-15 12:47

〔記者王涵平／台南報導〕70歲獨居邱阿嬤今展現好廚藝，為台南後壁區新嘉里獨居長者料理什錦炒麵、煎香腸，也為華山基金會募集年菜，希望善心人士踴躍響應。

華山基金會長期服務失能、失智、失依長輩，今年農曆春節前將在大台南區送出2200份年菜至獨老家中，從餐飲業退休的邱阿嬤獲悉華山活動後，自告奮勇要在農曆年前親自料理宴請獨老，提前讓獨老感受年節氣氛。

「愛老人、愛團圓」公益活動上午在新嘉國小旁的社區老榕下涼亭舉行，後壁區長翁振祥、新嘉里長張細雲、新嘉國小校長林良駒等人也到場關心，白河舉人幼兒園幼童帶來精彩表演，也為阿公阿嬤戴上幼兒園老師親手縫製的毛線帽以及保暖的厚外套。

70歲邱阿嬤擅長客家料理，準備多樣食材當場料理，邊說邊示範，香味四溢，菜未上桌，大人小孩早已垂涎。

華山基金會表示，台南地區成立32個愛心天使站，免費為失能、失智、失依長輩提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，希望社會大眾踴躍認捐年菜，年菜每份600元，幫助弱勢長輩於農曆年能有一份溫暖的幸福年菜，愛心專線（06）6851730。

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