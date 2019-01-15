山坡地超挖被疑稽查不力 嘉縣府：2年開罰103件738萬元

2019-01-15 12:33

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣番路鄉大湖村日前被民眾發現有山坡地違法超限開發，大片山坡地整成有如山城，布袋鎮前代表李志榮今天與海區鄉親到縣府抗議，指山區遭濫墾濫伐，導致下游河川淤積河床變高易淹，布袋港淤積嚴重，濫墾者賺大錢，卻害苦下游居民，並質疑縣府稽查不力；嘉義縣府水利處水土保持科長張志聰回應，業務人員僅4人，2017、2018兩年開罰103件罰鍰共738萬元，雖然負荷大仍盡力稽查，並已要求違規地主將超挖部分回復原貌。

1月8日有民眾發現番路鄉大湖村2名魏姓地主進行整坡，將整塊山坡地開發的有如「山城」，縣府獲報後前往稽查，其中一案申請核准開發面積為2846.3平方公尺，實際整坡卻達11446平方公尺，超挖8599.7平方公尺，超挖面積為申准的3倍多，依法裁罰14萬元，另一案申准面積4922.36平方公尺，實挖9796平方公尺，超挖4873.64平方公尺，超挖面積幾近申准的一倍，裁罰10萬元。

李志榮說，多年來布袋港淤積嚴重，要清除要數十億元經費，也無法發展，且中下游河川河床淤積易淹水，有部分原因就是上游山區大量開發水土保持不良，颱風、土石流造成泥沙帶到下游及海港，他12日到該違法整坡地點，發現整片山坡變成光禿禿，非常離譜，「爽到他們，艱苦到阮」，今天和鄉親到縣府抗議，要求縣府拿出辦法，警方在場維持秩序，未釀衝突。

針對大湖村違法整地開發案，嘉義縣府水利處已洽農委會水土保持局再增加衛星影像監測的頻率及比對，迅速偵測出可疑的違規使用變異點，並將委託廠商協助辦理施工中檢查，對於該案將廢止原核准的簡易水保申請案，並從裁罰日起2年內暫停該土地開發行為。

張志聰接受陳情並承諾會監督此案要求地主回復原狀，否則連續開罰，他也說，嘉義縣山坡地幅員遼闊，面積達10萬多公頃，但業務人力僅4人，近年每年平均受理的申請案約200件，違規取締2017年違規裁罰56件，罰鍰412萬元，2018年違規裁罰47件，罰鍰326萬元，不應因少數個案抹滅努力，除罰鍰以外，將按規定要求違規人改正，並拆除違規的工作物及限制2年開發。

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