營養午餐好看喲~最美的打菜服、餐盤出爐

2019-01-15 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕「吃光光也是一種幸福！」灃食公益飲食文化教育基金會舉辦台灣第一次國小營養午餐「學童打菜服」及「分隔式餐盤」為主題的「灃食食尚著裝」設計競賽，總獎金30萬元，全國共有134件作品參賽，第一名是「微笑午餐趣」和「食計畫」，各得5萬元獎金。

所有入圍者今早也在台北市博愛國小進行現場解說，爭取小學生票選的人氣獎。「營養午餐打菜服」有3組入圍，「微笑午餐趣」作品的打菜服選用深藍色耐髒，搭配活潑的黃色，微笑標誌是希望小朋友吃營養午餐時可以很開心；「趣吃午餐」作品設計可愛實戴的帽子、一字扣設計打菜服方便穿脫，「營養均衡打餐福」作品的設計材質著重防髒防水，選用紫色、深藍及黃色則是參考電影玩具總動員配色，再用翹翹板概念設計圖案，強調要均衡飲食。

「分隔式餐盤」也有3組入圍，「PACO」是採用電玩小精靈作為設計概念，希望小朋友像小精靈看到食物就吃，餐盤採用黃色，有湯碗也有杯架；「便當一號」設計靈感來自於便當店的紙餐盒，為了讓餐具不會發出聲音，設計卡槽，湯碗內有刻度可作份量增減；「食計劃」主角是丸子，有很多不同顏色的餐格，可依心情擺盤。

灃食公益飲食文化教育基金會副執行長林芳燕表示，他們看到小朋友吃營養午餐是用便當盒，所有的菜都混在一起，而國健署推動的分隔式餐盤，不只是有營養也學習美學，基金會因此舉辦「灃食食尚著裝」設計競賽，全國有134個設計師投件參賽，選出「最美麗的餐盤」給小朋友吃的更好吃且更開心。

教育部次長林騰蛟表示，民以食為天，吃飯是非常重要的一件事，而學校營養午餐也朝著更好吃也更健康的目標努力，營養午餐是整合式全方位的學習，不只是學童團隊合作打菜，也是非常重要的食育一環，近來非洲豬瘟問題嚴重，學童們也要回家跟父母宣導，境外肉製品勿帶回國，去國外也不要畜牧場，否則以後就沒有美味的魯肉飯可以吃。

衛福部國健署署長王英偉表示，中午吃剩的廚餘不要再拿來餵豬，廚餘減量因此很重要，歐洲作法是減小餐盤，廚餘就會因此減量，灃食公益飲食文化教育基金會推動「營養5餐」的5是指美食、教育、溝通、空間和設計，都對營養午餐很重要。

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