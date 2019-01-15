寒士尾牙經費尚缺兩成 連勝文當義工街頭募捐

2019-01-15 11:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕由創世、人安、華山基金會所舉辦的「寒士吃飽30尾牙」進入倒數11天，但經費還沒到位，今國民黨中常委連勝文獲邀擔任「助選員」，向街頭民眾募發票，也呼籲民眾踴躍發揮愛心，將寒士一起送上總統府吃尾牙。

寒士吃飽30尾牙已經邁入第29個年頭，今年將於本月27日在全台16處同步舉辦，預計宴請4萬名寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等，其中台北將於總統府前凱道舉辦，席開2200桌，估計將有約2萬人參與。

創世基金會表示，雖然只剩短短11天，但目前經費目到大約僅8成，整個團隊都還在努力做最後衝刺，因此也邀請民眾一起共襄盛舉，以500元捐助一個紅包，或以5000元認養一桌。

連勝文今也身穿創世背心、手持發票箱充當起義工，向路過民眾募捐發票，他呼籲民眾踴躍捐助金錢或發票，協助尾牙活動可以順利進行，他當場也從錢包拿出上午接受專訪的500元車馬費，投入捐款箱，並用身上其他鈔票向地瓜媽媽購買地瓜，希望拋磚引玉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/