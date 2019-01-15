升高中熱季起跑 特招新增大園國際高中國際交流特色班

2019-01-15 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕升高中熱季起跑！全國各就學區今天公告108學年度高級中等學校免試入學招生簡章及特色招生考試分發入學簡章，免試入學總名額計23萬6188名，占核定招生總名額91％，特色招生考試入學只有基北區、桃連區及台南區3區共11校辦理，招生名額僅851名，新申辦者為桃連區桃園市立大園國際高級中等學校新增國際交流特色班1班，考試科目為英語能力測驗（含英語聽力）。

國教署高中職組組長韓春樹表示，免試入學、特色招生考試分發入學一次分發到位，各就學區預計於7月9日放榜，7月12日報到，使學生可以儘早安心為進入高級中等學校做好準備。

各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，盼透過108年1月及4月二階段學生志願選填結果，搭配適性入學宣導網站，學生可與導師、輔導老師、家長共同討論，以確實瞭解所填志願校科之學習內容、未來發展與志願相符程度等。

而教育部為培育多元人才，創新思維，落實因材施教與開展學生多元智能，鼓勵高級中等學校發展語文、人文學科、社會科學、數學、自然科學、資訊、邏輯或與社區文化結合等學科特色課程，並辦理特色招生考試分發入學，使具有學術傾向之國中畢業生得依照自己的興趣、性向及能力適性入學。

108學年度計有基北區、桃連區及臺南區3區共11所學校辦理，招生名額共851名，包括基北區的政大附中、台師大附中和麗山高中；桃連區的內壢高中、大園國際高中；台南區的台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中及台南大學附中，2月11日起發售簡章，學科測驗統一於6月23日辦理，7月9 日放榜，7月12日報到，韓春樹表示，特招入學管道係採國中教育會考成績作為錄取門檻，並加考1至3科之學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。

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