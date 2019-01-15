防八仙塵爆重演 新北大型活動管理自治條例上路

2019-01-15 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕2015年八仙樂園粉塵爆炸事件造成嚴重傷亡，受害者人數高達499人，為防止悲劇重演，新北市政府訂定「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，今年1月1日起實施。未來舉辦1000人以上、持續2小時的大型群聚活動，須先向市府申請。

消防局今天在新北市政府舉行說明會，邀請內政部消防署、各縣市政府、新北市政府及大型活動廠商代表參與，說明未來管理流程，確保民眾安全。

依規定，未來在新北市的私人場地或非市府管轄的公有場地，舉辦1000人以上、持續2小時以上的大型群聚活動，主辦單位必須檢附申請表、方案說明、安全工作計畫等文件，向市府執行機關提出申請，並會同相關權責機關進行書面審查及活動前場地會勘，取得許可或核准備查後才能舉辦。

此外，活動舉行前及活動期間，主辦單位應配合執行機關進行會勘及稽查，落實安全管理工作。

消防局長黃德清呼籲，自治條例上路後，凡在新北市轄內查獲未符合規定的情形，將依法要求活動停辦或撤銷活動許可，並針對主辦者裁罰，最高可處以10萬元罰鍰。

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