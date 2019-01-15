108學年度新北公立高中職優免入學 增加982個名額

2019-01-15 11:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市108學年度公立高中優先免試入學招生簡章於今天公告，今年持續擴大辦理，將各高中職校優免招生名額提高上限，108學年度招生名額為7770名，較107學年度增加982個招生名額，相關簡章訊息可至教育局中等教育資源網查詢。

新北市教育局副局長黃靜怡說，新北市公立高中職優免入學以就近入學為精神，學生得依個人志願，擇定1校（科）辦理報名，超額比序項目與順次，採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績；私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績，招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多的在地就學機會。

黃靜怡說，新北市自104學年度起率先辦理高中優免入學，107學年度報到率已達95%，在地就學成效斐然，107學年度大學繁星推薦新北市錄取率超過6成，新北高中、恆毅高中及林口高中錄取人數更拿下全國錄取人數前3名。另大學個人申請入學部分，新北市公私立高中職今年報名人數9317人，錄取5537人，總錄取人數比去年增加102人。

新北市在地就學率從早期未滿5成逐年提升，至107學年度已達近7成，足見在地就學的極佳成果，今年持續擴大辦理高中職校優免，招生名額上限由25％-30％提升至35％-40％， 108學年度招生名額為7770名，較107學年度增加982個招生名額，相關簡章訊息可至教育局中等教育資源網查詢。

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