春節連假想避開塞車 基隆交通熱點在這裡

2019-01-15 10:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕再3個星期就是春節連假，民眾開始規劃返鄉及出遊行程，交通部公路總局第一區養護工程處今天公布春節連假交通疏運措施，預計基隆地區的熱點將出現在基隆市安樂區路段、暖暖區源遠路至東碇路口間路段、台2線福隆路段，建議民眾提早規劃，避開壅塞路段與尖峰時段。

公路總局表示，預估春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日（星期五）中午起開始出現南向車流，預估將集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多；收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等，公路總局表示，台2丙線基福公路通車後，沿線風景優美且擁有許多觀光景點，吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。沿線有設置多處CMS（電子看板），告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

為紓解國5部分車流，台9線規劃為國道5號替代路線，今年在螢光黃底替代路線指引標誌上方增設「幸福公鹿」牌面，民眾跟著「幸福公鹿」走，替代路線不迷路。

西濱快速公路（台61線觀音至新豐高架路段）已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66、68線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區的中、短程主要運輸走廊。

公路總局呼籲，返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車則盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

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