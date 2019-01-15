板橋監理站重機號牌標售 8888、5168及5368夯爆！

2019-01-15 10:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋監理站新年度第一次號牌標售，今天上午8點起至17日上午8點止，於監理服務網辦理普通重型機車號牌公開競標活動。

板橋監理站長王梅香表示，這次全新系列的標售號牌為普通重型機車代碼MXB第1、2、3 級號牌（MXB-0001~9999），所有的數字應有盡有，新年應景號牌MXB-8888（發發發發）、MXB-5168（我一路發）及MXB-5368（我三連發），又如6666、8888、9999、尾數為168、668、888的號牌，都是台灣民眾最喜歡的吉祥數字，以往都炙手可熱，有興趣的民眾快來搶標。

另外，普通重型機車代碼MVA進行第二次標售第1、2級號牌，如「鐵支」號碼1111、2222、5555及象徵「步步高昇」的號碼5678及6789尚未被標售，想要取得吉利數字的民眾動作要快。

有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網登錄成為會員後登記競標車輛，即可參與競標號牌。關於投標須知及相關作業規定，請至監理服務網之號牌標售網頁瀏覽（選號 標牌/號牌標售/標牌說明文件），台北區監理所板橋監理站，電話：（02）2222-7835。

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