官田區教育聯盟展成果 傳承嘉南水圳歷史

2019-01-15 10:20

〔記者王涵平／台南報導〕傳承台南近百年水利記憶，官田區組成「水圳教育聯盟」，以多元教學發展水圳教育課程。

台南文化景觀「烏山頭水庫暨嘉南大水圳水利系統」獲文化部「世界遺產潛力點推廣計畫」與「再造歷史現場計畫」支持補助，由官田區嘉南國小、官田國小、隆田國小、渡拔國小、官田國中、官田區公所及台南市文化資產管理處組成的「水圳教育聯盟」發展水圳教育。

今在隆田國小發表年度成果，讓學生體會水與土地的關係，研習大圳歷史，也透過多元的方式，訴說百年大圳特色與重要性。

嘉南國小邀請國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授林巧芳團隊，帶領學生以「看天田」主題，學習單格及連續動作繪畫並嘗試配音，共同完成一部動畫紀錄片。

渡拔國小及隆田國小走出校園，帶領師生認識渡槽橋與埤塘，利用Roundme網站與繪本電子書向大眾介紹水利與歷史之美，過程中學生成為故鄉風土的代言人，加強學習的信心。

官田國小用微電影記錄家鄉在地的故事，兩年來完成10支影片；官田國中將廢棄菱角殼的再生利用納入課程，在國立成功大學化學系教授林弘萍及官田區公所協助下，製作菱殼碳小型碳化爐「親子爐」，進行課堂教學與推廣教育。官田五校共同編纂一套完整的嘉南大圳教材，108學年度將進入課堂實際教學。

文資處長林喬彬表示，感謝嘉南農田水利會對於水圳教育聯盟鼎力支持，讓官田學子能認識水利灌溉對農業的重要，也透過對水圳的踏查，熟悉並珍惜這塊土地。將透過「水圳共享雲」網站分享成果，讓大圳進入更多學校的課程中，一起投入發掘與保存嘉南大圳水圳記憶的行列。

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