日本銚子市長訪野柳 探望女王頭

〔記者俞肇福／新北報導〕日本千葉縣銚子地質公園於2018年9月與新北市野柳地質公園締結為姊妹地質公園，日本千葉縣銚子市長越川信一今天早上到野柳地質公園回訪；野柳地質公園總經理楊景謙說，今年4月19、20日野柳地質公園舉辦地質公園國際研討會，屆時將有日本、韓國、馬來西亞、'德國、澳洲、愛爾蘭共16國學者、地質公園業者等人與會。
新北市野柳地質公園於2018年9月21日，由交通部觀光局長周永暉帶隊到日本，與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園，為台日地質公園交流帶來新契機；周永暉當時盛讚「由台灣最美麗的野柳女王頭當代表，帶領其他的地質公園一起走出去」。
楊景謙表示，締結為姊妹公園後，台灣遊客持野柳地質公園門票，到銚子地質公園參訪，將獲贈小禮物；日本人持銚子地質公園門票到野柳參訪，門票打對折，台日雙方展示推動觀光的誠意。
越川信一說，銚子市有知名的銚子電鐵、銚子醬油觀光工廠，深受許多台灣人的喜愛；越川信一說，在銚子電鐵車站入口有野柳知名地標女王頭的地貼，希望日本人有機會來台遊玩，順道看看知名的女王頭地質景觀。
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日本千葉縣銚子市長越川信一（左）今天早上到野柳地質公園回訪，贈送地質公園銚子電鐵車站的畫作，由野柳地質公園總經理楊景謙（右）代為接受。（記者俞肇福攝）
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日本千葉縣銚子市銚子電鐵車站入口處，地面上有女王頭地面拼貼，增加野柳女王頭在日本的曝光度。（圖為野柳地質公園提供）
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日本千葉縣銚子地質公園怪石嶙峋，圖為園區的岩石中，有一對狗耳朵的奇岩被日人稱為狗岩。（資料照，記者俞肇福攝）
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