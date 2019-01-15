日本銚子市長訪野柳 探望女王頭

2019-01-15 09:55

〔記者俞肇福／新北報導〕日本千葉縣銚子地質公園於2018年9月與新北市野柳地質公園締結為姊妹地質公園，日本千葉縣銚子市長越川信一今天早上到野柳地質公園回訪；野柳地質公園總經理楊景謙說，今年4月19、20日野柳地質公園舉辦地質公園國際研討會，屆時將有日本、韓國、馬來西亞、'德國、澳洲、愛爾蘭共16國學者、地質公園業者等人與會。

新北市野柳地質公園於2018年9月21日，由交通部觀光局長周永暉帶隊到日本，與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園，為台日地質公園交流帶來新契機；周永暉當時盛讚「由台灣最美麗的野柳女王頭當代表，帶領其他的地質公園一起走出去」。

楊景謙表示，締結為姊妹公園後，台灣遊客持野柳地質公園門票，到銚子地質公園參訪，將獲贈小禮物；日本人持銚子地質公園門票到野柳參訪，門票打對折，台日雙方展示推動觀光的誠意。

越川信一說，銚子市有知名的銚子電鐵、銚子醬油觀光工廠，深受許多台灣人的喜愛；越川信一說，在銚子電鐵車站入口有野柳知名地標女王頭的地貼，希望日本人有機會來台遊玩，順道看看知名的女王頭地質景觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/