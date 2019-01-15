今午後東北季風增強 中部以北明低溫下探14度

2019-01-15 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午前東北風較弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，下午起東北季風增強，迎風面的北部及東半部地區降雨機率提高，易有短暫雨，中南部地區則不太受影響，仍是陽光露臉天氣。

今日溫度方面，清晨各地低溫18至20度左右，稍有涼意，白天各地大致舒適，北部及東北部高溫約21至23度，花東高溫23至25度間，中南部局部地區仍可達27度以上。

今日空氣品質部分，上午東北季風稍減弱，西半部污染物濃度易上升，但下午起東北季風增強，擴散條件可逐漸轉好；北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區以及離島地區為「普通」等級；高屏空品區位在下風處易累積污染物，空氣品質為「橘色提醒」等級。

週三、週四（16日、17日）東北季風增強帶來水氣，尤其週三、週四華南雲雨區影響，各地都有降雨機率，北部及東半部雲量偏多，且降雨較持續，全天感受濕涼，僅南部平地影響不大，為多雲天氣；中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約20到23度，中南部約22至25度

週五（18日）水氣減少，中南部恢復為多雲到晴；氣溫方面由於週五水氣轉乾，各地氣溫稍微回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 19 ~ 25 21 ~ 27 19 ~ 23

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