01/15 各報重點新聞一覽

2019-01-15 06:12

自由時報

抖音 恐成中國情蒐工具

美國情報單位懷疑，中國華為網路設備留有「後門」，恐讓中國政府趁機從事間諜行為。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）報告指出，中國手機短影片分享平台「抖音」（TikTok）也有資安疑慮，營運商會將用戶資料傳回中國，恐成為中國蒐集情報的工具之一。

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華為設備危資安 工研院禁連內網

基於資安外洩及國安疑慮，各國近來紛紛宣布禁用華為等中國通訊設備。工研院昨公告，今天中午起，若是使用華為手機，將無法使用工研院的無線內部網路，以避免產生洩密等潛在資安風險。

詳見華為設備危資安 工研院禁連內網。

中國去年12月出口 創2年最大跌幅

中國海關總署昨公布，去年中國對美國貿易順差創逾十年來最高，但貿易戰負面效應漸顯，中國去年十二月進出口同步萎縮，出口還創下兩年來最大跌幅，且去年汽車銷量也出現二十年來首見衰退，顯示今年中國經濟將進一步疲弱，恐衝擊全球需求。

詳見中國去年12月出口 創2年最大跌幅。

蘋果日報

肉圓不辣揍妻兒 激公憤 狠爸悔：對不起兒

因肉圓未加辣而暴打妻兒的狠父，業力震撼全台，面對網友激情撻伐和輿論壓力，狠父自知已淪為全民公敵，昨他戴口罩出面道歉，連續6個鞠躬，自稱不要再喝酒，看起來誠意滿滿，同時對兒深情呼喚「孩子，爸爸對不起你！」鄉民看了拳頭一度鬆軟，但狠父隨後提到「平常管教小孩就會用打的，沒有喝酒也是」，理直氣壯的宣告打罵教育是家中常態，讓人質疑他到底有沒有誠心悔過。

春節景點 10大塞車地雷 加開9線接駁車迎戰

春節9天連假國旅出遊，最怕塞在路上壞了遊興，觀光局昨公布10大觀光遊樂地區周邊易壅塞路段，從北到南到東部都有地雷區。為減輕道路負擔，觀光局開出9線春節限定接駁專車迎戰，建議民眾春節出遊多利用大眾交通工具，搭乘景區接駁專車或「台灣好行」出遊，或乾脆另尋替代景點，以免一天都塞在車陣中。

聯合報

上任首日就點火 蘇揆怒飆防檢局官員

行政院長蘇貞昌上任首日即要求閣員，要「簡政便民」不要講大道理、要站到第一線發現問題、解決問題；蘇下午即到桃園機場視察非洲豬瘟防疫，發現旅客手提行李抽檢率只有百分之卅等等缺失，當場痛責防檢局新竹分局長「做這麼久了，還不了解問題」。

開第一槍！工研院內部網路 禁用華為手機

為防堵資安漏洞、避免洩密，工研院昨公告，今天中午起在院內辦公場所，禁止使用華為手機連上工研院的內部網路，但仍可使用無線網路上網看新聞、滑臉書等；此舉也是國內資安管理上，禁止中國大陸手機的第一槍。

中國時報

反制地方 山手線角力！新交長林佳龍開第一槍

交通部長林佳龍昨（14）日首日上任，對於台中市長盧秀燕停蓋山手線、優先推動捷運藍線一事，他表示山手線目前已在進行，將要求地方政府提出具體報告，否則按原定計畫推動，惟此舉也引來龍燕戰爭延續，中央藉交通預算反制地方的質疑。

以資安為由 內部網路不支援！工研院限制使用華為產品

限制使用華為產品，工研院開出國內第一槍！工研院14日發出內部通告，自15日中午起，在工研院辦公場所將限制使用華為手機、電腦等，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路，以避免洩密。值得注意的是，NCC昨天再補一槍，NCC副主委兼發言人翁柏宗14日進一步表示，未來5G也會比照辦理。

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