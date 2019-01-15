肉圓加辣嗎？ 家暴案意外引發網路「全台肉圓大亂鬥」

2019-01-15 01:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新北巿有個爸爸因為兒子買回來的肉圓沒加辣，對年幼的兒子呼巴掌，連勸阻的媽媽也一併勒脖拖行，影片傳出之後引發網友暴怒展開一場私刑教育，而這場「肉圓之亂」透過網路襲捲全台，最新的「戰果」是多個PTT上也掀起「全台肉圓大亂鬥」！

彰化縣光是小小的北斗鎮有超過10間的肉圓店，「肉圓生」老闆范振森說，因為這次事件，只要提到「要不要加辣」，客人都「敏感起來」，他總是笑說，「吃北斗肉圓不會打某、打囝，安啦！」

這是「肉圓之亂」引起的實際效應，而在網路上更是掀起話題，「PTT女版」14日晚監有人發問，常常看到肉圓招牌上打著沙鹿跟彰化的名號，但因為原PO吃不出差異，於是他便好奇，到底肉圓界的第一到底是哪一個呢？各地鄉民立刻跳出來擁護心中的NO.1啦！

全台肉圓究竟有多少種？光是彰化就有「彰化肉圓」、「北斗肉圓」兩種基本款，網友阿輪說，在電影「那一年我們追的女孩」熱賣前，彰化人一致公認，最正統的是「北斗肉圓」，因為「那一年我們追的女孩」導演九把刀是彰化市人，把「飛碟外觀」的彰化肉圓融入劇中，電影竟然一舉顛覆「北斗肉圓」的龍頭地位。

又有網友問，去北斗究竟要吃哪一家才算正統？北斗黃先生說，北斗肉圓只有一個味、一個樣，每一家都是正統，但口感有別，用料品牌（肉商、豬油、外皮....）也有稍稍不同，在地人喜歡吃的，未必就是外地人愛吃，其實「硬要把特定肉圓再細分」並沒有必要。

而一名北斗肉圓業者說，沒想到「肉圓沒加辣」會引發那麼大的轟動，他們現在經營最頭痛就是「肉圓還能變出什麼新花樣？」彰化肉圓因一部電影爆紅，一舉超越北斗肉圓，如果靠網路事件的行銷，也許有一天北斗肉圓又會搶回龍頭寶座也説不定。

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