「正常能量釋放」？中油林園冒火 新園、東港隔溪能觀火

2019-01-15 00:41

［記者陳彥廷／屏東報導］中油高雄林園廠新三輕一座燃燒塔，昨天（14日）夜間近9時冒出熊熊火光，雄雄火勢不僅傳到小港，連隔著高屏溪新園、東港甚至小琉球都清晰可見火光，不過，早己司空見慣的東港、琉球人是譏嘲「正常能量釋放」、「下風處有夠衰」。

據當地中油人員向居民解釋的說詞，疑為新三輕配電盤的故障引發跳俥，燃燒塔則爆出雄雄火光，不僅引來林園的居民到場前關切，連屏東人都很擔憂。

屏東沒有重型、石化工業，但因位處下風處，空污就隨風長趨直入，且高屏溪出海品空曠，常常從東港、新園遠眺林園工業區卻見到燃燒塔冒出雄雄火光，這已是見怪不怪司空見慣。

不過，冬季空氣品質已經很糟，現在燃燒只怕會加劇空污，尤其在正下風處的小琉球更是常常因為林園的空污被風吹過來導致「紅爆」。

離譜火災已被高雄市環保局開罰100萬元，但有東港人在港邊見到火光後，是直譏「響應市長經濟拼到發爐」、「正常能量釋放」，小琉球人則是直批「下風處有夠衰」、「說好的空污重拳呢？」。

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