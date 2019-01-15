百貨買氣疲軟？ 南台灣龍頭漢神巨蛋逆勢成長 再創新頁

2019-01-15 00:21

〔記者張忠義／高雄報導〕去年受國內外經濟不景氣因素影響，百貨零售業普遍面臨買氣疲軟的狀況，南台灣百貨龍頭漢神巨蛋及漢神百貨卻逆勢成長，業績再創新高，漢神巨蛋購物廣場2018年單店營業額寫下136.5億元的歷史新頁，年度成長率6%，穩居高雄百貨業界領先地位。夢時代購物中心去年整體業績也較2017年成長近2%。

夢時代公關經理唐晞宇表示，2018年業績成長幅度以家電3C、餐廳、配件雜貨等類別最高，成長均逾10%，而運動休閒類商品亦有9.7%的成長，主要是藉由靈活營銷模式及多元豐富活動，使營運成績依然正向上行。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神兩館業績逆勢成長，關鍵在於針對消費者需求，持續進行計劃性的改裝，包括引進全台獨家專櫃、著力於奢華品牌的深化等。像是近日有La Prairie亞洲首家美妍中心與全新形象概念店開幕；針對秀髮養護的巴黎卡詩 X 曼蒂煥髮中心也首度進駐南台灣。

看好南台灣金字塔頂端消費潛力， La Prairie斥資千萬打造亞洲首家美妍中心與全新形象概念店。位於漢神巨蛋5樓的美妍中心，大量運用石材與清新的銀白色系，呈現如藝術殿堂般的奢華空間。

瑞士品牌la prairie在漢神巨蛋打造亞洲首間美妍中心。（記者張忠義攝）

漢神巨蛋5樓引進巴黎卡詩 X 曼蒂煥髮中心，透過專業秀髮頭皮檢測與美髮顧問的一對一諮詢，精準打造個人化造型與後續的養護方案。（記者張忠義攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/