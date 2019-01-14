免費市集玩快閃！ 龍潭熊爸邀你把閒置物品送給需要者

2019-01-14 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕快過年了，家裡一堆東西想要斷捨離嗎？位於桃園市龍潭區五福街的「熊爸創意再生修惜站」，由熊爸熊國興和妻子熊媽周明芳共同管理，夫妻倆有感於經濟不景氣、生活不容易，和一群好朋友於20日上午10點至下午2點在龍潭運動公園三合亭舉辦免費市集，邀請民眾一同將家裡閒置沒用到的物品帶到活動現場，贈送給需要的人。

熊國興從18歲開始從事修車業，本身擁有改造、結合物品的手藝。在一次為小孩把廢棄鐵具製作成玩具小小兵的時候，開始想要繼續將這項才藝發展下去，2015年底，他和妻子周明芳在自家的修車廠，成立了熊爸創意再生修惜站，運用創意，將生活中的廢棄物品清洗、改造後，變成椅子、腳踏車等生活小物及各式卡通人物的裝置藝術。

熊爸創意再生修惜站的領取物品制度是採信任制，只要有需要的人都一視同仁，不需要特別提出證明便可以將需要的物品帶回家，熊爸熊媽都非常願意將物品分享出去，近3年多次獲邀參與桃園花彩節、環保神豬競賽等活動。

經常經手各式回收物品，熊國興夫妻和友人為拋磚引玉，以環保、減少浪費、延續物命、結緣分享為目的，於20日首次舉辦快閃型社區活動，不同於以物易物，只要是有需要民眾，都可以免費取用，希望提供平台讓鄉親將家裡完好，卻閒置不需要的東西，給更喜歡需要這東西的有緣人。

熊國興說，當天參加活動民眾可以只帶東西來，也可以單純只帶走，更歡迎兩項皆參與，提供的東西不限定物品，現場還有飲品、美食分享、免費義剪、免費小家電維修、護眼保健、旅遊諮詢、藝術體驗等，不過，當天未被交換成功的二手物需自行帶回。

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