赴泰考察每人團費約8萬遭疑浪費公帑 桃市客家局澄清

2019-01-14 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局局長何明光去年12月16日至21日帶隊共15人到泰國考察6天5夜，但此趟考察結束後，檢舉信件滿天飛，遭外界質疑，以團員每人近8萬元的花費，比一般行情高出一倍，且一半團員不是客家事務局的人，且與客家事務局無關，質疑客家事務局亂花公帑、局長凟職。

對此，客家事務局主秘饒佳汶14日說明，去年底泰國台灣客家同鄉會邀請市府參加其理事長交接典禮，為強化桃園市與東南亞國家客屬團體連結組隊參加外，市府配合中央「國家級台三線浪漫客庄大道計畫」爭取前瞻基礎建設，經客家委員會核列「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區」、「永安海螺文化體驗園區」、「桃園市乙未戰爭紀念公園及地下停車場規劃設計暨工程案」等三案計畫，共獲客委會補助10億元。

饒佳汶說，為強化前瞻建設的內涵，另邀請代辦前述工程的工務局、新建工程處相關人員共同考察觀摩泰國人文環境、場館空間營造、在地產業發展、文化保存、傳統工藝推廣等經驗，以作為桃園市型塑浪漫台三線及客家產業及文化發展的政策參考，赴泰考察經費實際支出共115萬5250餘元，相關交通運輸、機票、住宿、禮品交際及雜費等費用均按國外出差旅費報支要點規定支給，並無不法。

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