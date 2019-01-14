核二廠除役計畫二階審查 環團籲：以高標準處理核廢料

2019-01-14 22:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕核二廠除役計畫已進入環評審查程序，將以25年時間進行除役工作，為求慎重，審查案去年自願進入二階環評，今在環保署進行範疇界定程序，會前環團聚集環保署前，要求台電全部改為室內乾貯，並以最高安全標準進行除役及處理核廢料。

核二廠1、2號機運轉執照將分別於2021年12月27日及2023年3月14日到期，去年底已經向原能會提出除役申請，同時也提出環評審查，並自願進入二階環評。後續預估前8年是除役過渡階段、接下來12年是拆廠除役階段、緊接著進行3年的最終狀態偵測、最後的土地復原階段約2年。

今進行二階環評範疇界定會議前，環團即聚集環保署大門口提出訴求，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核二廠目前規劃用過核燃料第一期貯存計畫採露天乾式貯存，第二期再改採室內乾式貯存，但目前兩個貯存場址預定地均為空地；且露天乾貯預定地距離台二線較室內乾貯預定地更近，風險更高，實應直接取消第一期露天貯存計畫，全部改採室內貯存。

環境法律人協會專員謝蓓宜指出，無論是核一廠或核二廠的除役計畫，均設定25年的除役期程，可是核一廠、核二廠的廠址內仍然留有低階與高階放射性廢棄物，亦即核電廠除役並非「實質除役」，在目前都沒有設定未來核廢料運出的相關計畫，很有可能在找不到適當貯存場所的情況下，永久放在金山、萬里，為防止輻射外洩，台電應採用國際最佳的方式處理核廢料，以弭平在地居民的憂慮。

綠色公民行動聯盟專員沈軒宇則說，核電廠除役這段時間，過程中會產生許多放射性廢棄物，設備解體施工時也可能有輻射外洩的風險，因此除役作業的監測應納入在地居民及環團，主動公開資訊，且明確規劃、告知在地民眾如何長期追蹤身體健康並進行健康風險評估等研究，並應設置由在地居民及第三方公正民間人士、專家組成的參與監督機制，讓公民能實質參與核廢料的管理與處置。

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