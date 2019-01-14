法規備查3個月還未公告 寵物業憂過年期間「被迫停業」

2019-01-14 22:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕寵物業者及公會經過6年爭取，使得「台北市土地使用分區管制自治條例」修正案於去年10月2日三讀通過，准寵物寄養、寵物美容及寵物零售業可進駐住宅區。但法條送至行政院備查3個月，遲遲無法公告，北市府及中央政府也僅說法條太多導致延宕。但部分寵物業者反映，指出過年期間事生意高峰，但如今動保處頻頻稽查，也要求法規公告前「暫時歇業」，擔憂將錯失過年生意。

「特定寵物業管理辦法」2000年公布，起初只有將犬隻被認定為「特定寵物」，因此販售犬隻、寵物犬旅館，須申請特定寵物業許可證才可合法經營；而去年10月農委會修法將寵物貓也歸類為「特定寵物」，並給予業者1年緩衝期，去年10月18日以後若販售貓隻、寵物貓旅館未申請特定寵物業許可，可依法開罰10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並勒令停業、可按次開罰。

寵物旅館業者指出，去年10月法規三讀前，業者都已備齊資料準備申請，但經過三個月法規都還沒公告，反倒是動保處接到特定業者的惡意檢舉，三番兩次來稽查，動保處則也不希望在法規跑行政程序中途就開罰，因此提出「暫時歇業」的變通方式，有些業者也願意配合，結果一休就是三個月，只好被迫跟「貓抓老鼠」一樣，一有稽查風聲就拉下鐵門，假裝沒人在店內。

而現在到了寵物寄宿一年生意最好的過年假期，業者透露，過年生意是平常的三倍，但眼看距離過年只剩下半個月，如今接到預約都需要擔心過年期間會不會又「被迫歇業」，再加上部分合法業者為了搶生意，開始大量舉報尚未合法的業者，最後影響到客人權益

當業者頻頻追問動保處、都發局法規何時通過，可以補正程序，對方兩手一攤說要問中央，並要業者繼續配合「暫時歇業」。業者痛罵，他們申訴無門，合法化也沒辦法，就像待宰羔羊任人魚肉，「難道要我們過年期間繼續歇業喝西北風嗎？」

中華民國寵物商業同業公會全國理事長張靖霖也表示，他也有私下訊問中央得知許多法案都卡住，何時能通過，對方只說「快了」。

動保處及都發局皆表示，法規去年已送中央備查，他們詢問為何拖這麼久，中央答覆法規太多，所以備查較慢。產發局長林崇傑表示，自己會再了解，但認為只要是地方議會通過法規，中央理應不會否決，認為應該是因為中央政府近期改組，所以有所耽擱。

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