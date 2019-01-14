把握周二好天氣！ 彭啟明：過年前感受不到強冷空氣

2019-01-14 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天（14）日東北季風稍減弱，水氣略減少，僅在北部山區及宜花偶有短暫降雨，其他地區大致為多雲到晴。明天（15）日下午起東北季風再增強，北部及東半部地區雲量增多，降雨機率提高。中南部地區則不受影響，天氣型態和14日相似。

據中央氣象局預報，明（15日）上午東北季風稍減弱，台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣；下午起東北季風增強，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，明天氣溫仍持續回升，各地皆舒適溫暖，氣溫和今天類似。北部及東北部高溫22、23度，花東地區高溫23、25度間，中南部可達27度以上，但各地夜晚及清晨低溫17至20度左有，提醒民眾注意冷暖變換，適時增添衣物。

空氣品質方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區以及離島地區為「普通」等級；高屏空品區位在下風處易累積污染物，空氣品質為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天全台都是「中量級」的黃色圖示。

另外，氣象達人彭啟明直言，今年台灣不用買冬裝了，直接買春裝即可。彭啟明說，近期到過年前，台灣都感受不到很強冷的空氣訊號，他表示，會降溫，有機會有冷氣團，但是機會都不大。

彭啟明指出，禮拜二晚上將有一波東北風，會影響到禮拜四、五，禮拜五、六、日天氣轉好，禮拜天開始又有變化，溫度有機會再降至13、14度。

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