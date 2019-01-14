他弄壞小孩玩具就被分手 網友笑「最爛的分手理由」

2019-01-14 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕1名男網友表示，因為不小心弄壞女友弟弟的玩具就被分手了，讓他感到莫名其妙，連其他網友都表示「雖然很沒良心，但真的好好笑」。

該名男網友13日在社群網站Dcard發文，指出前任的弟弟有1台電池動力的遙控車，男網友想讓遙控車的速度更快，前任的弟弟也同意改裝成汽油動力遙控車。把玩了1、2次後，前任的弟弟再度詢問「速度可以更快嗎？」，男網友改加裝氮氣加速，誰知之後兩人一起把玩時，遙控車當場報廢。

事後，男網友想買1個原本的電池遙控車賠給前任的弟弟，但他哭鬧「我就是要現在這個」，雖然男網友解釋氮氣動力加速會出問題、無法持久，但前任和前任的弟弟都向男網友鬧，怎麼說都聽不進去。隔沒多久，男網友13日早上就被提分手了，女方理由是「把小孩子玩具玩壞還不負責任」，讓男方十分傻眼。

許多網友看完貼文後笑翻，留言「你怎麼放了一個可怕的女人出來」、「對不起我笑了」、「我看過最爛的分手理由」、「前女友是國小生？」。

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