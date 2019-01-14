週二下半天東北季風再增強 持續到週五

2019-01-14 21:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天東北季風減弱，但回溫僅不到短短1天，根據中央氣象局預測，明午後東北季風又將逐漸增強，直到週五才會減弱，期間中部以北低溫下探14度，且在華南雲雨區東移情況下，各地都會下雨，提醒民眾注意天氣變化。

氣象局表示，明天上午東北季風持續減弱，但下午又開始增強，不過明天整體來說降溫還不明顯，北部高溫還能維持在22至23度、中部25度、南部27度、花東23至25度，至於夜晚低溫也有17至20度，北部、東部則可能有雨。

氣象局說，溫度上較明顯感受降低是週三及週四，預估中部以北及宜蘭地區下探14至15度，其他地區17至18度，在華南雲雨區東移搭配之下，全台各地都可能下雨，不過北部、東北部最為明顯，整天都是濕冷的感受。至於下雪部分，週四3500公尺高山有機會，但機率也不大。

氣象局還說，週五起開始轉乾，各地多雲到晴，只剩東半部有零星降雨，週六各地還會回溫，但是下週日又受到另一波東北季風影響，可能接續4至5天又轉變成濕冷天氣，目前還在觀察中。

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