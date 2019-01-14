慢飛天使「劉劉」愛畫畫 獲帕拉林美術世界杯台灣第一

2019-01-14 22:19

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣專門收容重度身障者的拙茁家園有名水腦症院生「劉劉」，他雖然行動不方便但喜愛繪畫且持之以恒練習，他的作品「新年炮竹」最近榮獲帕拉林美術世界杯台灣區第一名，作品目前在日本展出，老師和社工們都為他開心。

拙茁家園主任王瓊如說，快要30歲的「劉劉」年幼時失去雙親，2個哥哥也都有智能障礙，目前接受其他機構照顧，他們往年只有在農曆新年時才會機會見上一面，所以「劉劉」面對節日的創作主題時，就以這個他最期待的農曆新年為題材，描繪出他印象中的溫馨熱鬧情境。

「劉劉」的指導老師高燈立說，「劉劉」學畫畫很認真、很投入，他在引導「劉劉」創作過程中發現，「劉劉」一開始只能用簡單的字詞和他溝通，後來越講越有進步，表達能力和繪畫能力都同步成長。

王瓊如說，拙茁家園的院生雖然都是成人，但他們的平均智力約為一般人3、4歲的水準，機構為他們安排了繪畫、音樂、種菜等課程，讓他們可以盡情發揮，其中繪畫部分的學習成果豐碩，還特別成立了「慢飛天空畫廊」來展示他們的創作，去年更幸運獲得熱心企業的贊助，讓「劉劉」在內的4個孩子作品得以參加專屬身障者報名的帕拉林美術世界杯比賽，「劉劉」的「新年炮竹」獲得台灣區最高分。

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