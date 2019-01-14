非洲豬瘟處處狼來了 狗屍當豬屍 嚇壞一堆人

2019-01-14 21:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕非洲豬瘟雖未侵台，但國人似乎已有非洲豬瘟恐懼症，嘉義縣太保市朴子溪浮水便橋旁今天發現動物屍體，第一時間通報疑似豬屍，稽查人員到場遠望回報也確認是黑豬屍體，但大陣仗進行相關防疫機制時，才發現是黑狗腫脹的屍體，虛驚一場。

中國非洲豬瘟疫情持續延燒，因兩國民間交往頻頻，台灣全力防範疫情入侵，尤其繼繼金門發現來自中國的非洲豬瘟斃死漂流豬後，本島也出現數起斃死豬隻遭棄置事件，大家不敢掉以輕心，都採取最高規格的因應機制。

嘉義縣家畜疾病防治所今日接獲民眾通報，指太保市轄的朴子溪浮水便橋旁，發現疑似棄置斃死黑豬，防治所立即派員會同太保市公所與環保局人員前往，由於水域阻隔，一時到達不了現場，遠遠看去誤以為是死豬，立即準備隔離袋、消毒器材突破前進，經打撈後證實該動物屍體為狗屍。

家畜所再次呼籲，養豬飼主切勿抱持僥倖心態，任意棄置動物屍體，縣府已協請警方與各村里巡守隊協助追查棄置犯嫌，一經查獲，將依違反動物傳染病防治條例裁處5萬元以上100萬以下罰鍰，且如有疫情，撲殺不補償。

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