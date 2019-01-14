新市國小危樓拆除動土 新大樓可望明年完工

2019-01-14 21:59

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新市國小幼教綜合教室使用超過30年，因3年前台南大地震造成結構受損成為危樓，經各界積極爭取重建經費，今終於舉辦拆除重建工程動土典禮，新建大樓「勵新樓」共4層樓，預計配置11間教室供幼兒園、資源班及社區多元學習，可望明年2月完工。

新市國小表示，原有幼教綜合教室為1986年興建，起初作為學校午膳廚房使用，後來改為幼稚園教室及美術館，孰料，3年前一場地震，導致建築結構嚴重受損，耐震評估後決定拆除重建，積極向教育部爭取4000多萬元經費，今工程終於動土。

新市國小指出，新建的幼教綜合大樓「勵新樓」共4層，以城堡樂園的意象，希望塑造孩童學習、對話的空間，未來不僅有幼稚園室內活動室、社區多功能教室外，也會設計律動教室、體能遊戲區、特教資源班教室及音樂教室等。

新市國小幼教綜合大樓勵新樓今舉辦拆除重建工程動土奠基祈福典禮，由教育局副局長王崑源、市議員陳碧玉、林志聰等人共同見證，教育局表示，未來將持續爭取經費改善校園建築，讓台南校園達成耐震標準與永續校園的目標。

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