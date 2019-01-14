台南北門讓人猜不透的爆紅地景 趕農曆年前啟用觀光新亮點

2019-01-14 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕你猜到了嗎？台南北門井仔腳自行車道最近出現兩座魚籠竹隧道景觀藝術裝置，因讓遊客猜不到何物而爆紅，目前已完工，顯露特別造型，但驗收工程有小瑕疵，施工改善中，觀光新亮點將趕在農曆春節前啟用。

這個怪怪的大型裝置景觀，吸引不少遊客目光，原來是雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資約1800萬元改善井仔腳自行車道柏油路面、欄杆修復，並在起點北門水晶教堂、終點井仔腳各建一座彈塗魚籠竹隧道的入口意象工程。

為呼應濕地生態和北門早年捕抓彈塗魚的產業歷史，彈塗魚籠竹隧道景觀藝術採鋼構、竹篾編織，而且是依早期彈塗魚籠的六角孔竹編法、混合平編法、輪口收邊法等技巧建造，兩端隧道口前高、後低，各高5.5公尺、4公尺，竹隧道長20公尺、寬3公尺，主體巨大，遠看十分醒目。

不少遊客還是看不懂魚籠竹隧道，雖肯定地景藝術與在地產業結合，但建議設置解說牌。雲管處工務課說，彈塗魚籠竹隧道不只是藝術景觀工程，也有遮蔭的實用效果，已要求包商改善缺失，農曆年前可為北門增加觀光新亮點。

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