賓士停機車格！重機騎士「揪團圍攻」 網：停好停滿

2019-01-14 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書「爆廢公社」貼文，指出他在13日騎去台北市白石湖吊橋時，見到一輛賓士光明正大停在機車停車格上，導致其他機車無法前行停駛，決定集結在場其他騎士，群起攻之，將該輛賓士層層包圍。

該名網友在文中附上「圍攻照」，圖中顯示，這輛白色賓士不只違停，還阻斷行經道路，讓許多機車進不來，無法使用空的停車格。為此，數名騎士看不慣這台賓士車主的作為，決定要來「揪團堵賓士」，而原PO也在文內大罵：「再亂停嘛，機車根本進不去，堵死你。」

其中，2輛125cc的機車分別停在賓士後方的左右側，原PO的黃牌重機更直接卡在駕駛門旁，讓賓士車主即使想進車內都不方便。原PO表示，他等了一陣子都沒看見賓士車主回來，便先行騎車離開。

此文一出，讓底下許多人高喊「療癒」、「停好停滿」、「團結力量大」，更有人諷刺「要上國道就當自己是汽車，要停車的時候就當自己是機車鑽」；但也有人認為「車主會花錢，車號一個一個查，找一些小混混去報仇」。

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