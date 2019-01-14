廚餘妙用！ 大學退休校長用來養蟲餵雞 一顆雞蛋30元

2019-01-14 22:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕非洲豬瘟引發國人恐慌，去化廚餘成為國人面對的重要課題，對農業技術學有專精的前明道大學校長陳世雄退休後利用廚餘（豆渣）養黑水虻幼蟲，乾淨、無毒、高營養的「天然飼料」讓蛋雞頭好壯壯，一顆雞蛋賣30元還供不應求，他強烈建議台灣全面禁止「廚餘養豬」，也利用這次機會把廚餘當作「資源」作安全的利用。

陳世雄經營的「city bear農場」算是國內最嚴謹生產黑水虻的農場，包括台積電員工餐廳、台糖屏東畜牧場、台大、中興大學農學院都前來取經，最近非洲豬瘟引發禁收廚餘，前來學習的餐廳更是絡繹不絕。

農委會畜產試驗所新竹分所已跟陳世雄合作過，該所所長賈玉祥表示，黑水虻循環產業對台灣來說是個新興產業鏈，是值得嚐試的「廚餘去化方案」，惟整體產業鏈的運作仍卡在「法規未明」，縱使防檢局已認可黑水虻是合法飼料添加物，但若要量化生產，還需農委會、經濟部、環保署等相 關單位坐下來好好談，「否則法規不明，業者也做不下去。」

陳世雄強調，「危機就是轉機」，因非洲豬瘟國人開始正視「廚餘問題」，雲林縣成為國內第一個禁收廚餘的縣市，值得肯定，賴楑推稱，「等發現之後再禁廚餘」，陳世雄認為，等你發現第一例時，已經發燒屁股，疫情恐已失控，他強烈建議，政府從現在開始推動「廚餘養黑水虻幼蟲，作為畜牧飼料」。

他說，這套方法一點都不難，他已經實施6年，方法不斷修正，可以做到完全無污染、零碳產出、無臭味，黑水虻更不會侵擾到人類的生活環境。

賈玉祥說，國內農業廢棄物年產生量大概有一千多萬噸，黑水虻真的超會吃，一隻黑水虻一生大概可以吃掉2、3公斤的農業廢棄物，好處多多。

陳世雄認為，「非洲豬瘟」是個機會，把不好的農業廢棄物轉換成有用的蛋白質飼料才能做到「永續農業」，「明明是好的，為什麼不趕快修法到位」，讓利用廚餘養黑水虻幼蟲，以及提供幼蟲給畜牧場、魚場的業者能「被創造出來」。

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