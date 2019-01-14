演習區掀氣密窗議題 恆春：睦鄰經費願交回軍方處理

2019-01-14 21:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三軍聯訓基地近期展開演訓，震耳欲聾的炮擊聲響，再次引發基地周邊部分居民怒火，掀起討論多年的「氣密窗」補助議題，希望要求恆春鎮公所實際補助安裝氣密窗，與部分持反對意見鎮民在各大網路社團唇槍舌戰；恆春鎮公所除重申經費運用在公共建設，強調戶數太多難以公平補助，除期盼提高補助金額，也行文國防部「睦鄰經費交回軍方自行處理。」

三軍聯訓基地一年演訓超過150天以上，噪音、煙塵長期影響恆春居民生活，這幾天演訓聲響再次引發居民怒火，有居民在網路社團發文痛批「沒有得到應有的三軍補助，卻還要忍受炮聲隆隆、門窗震搖，請問是要提告三軍聯訓基地還是鎮公所呢？人民應有的福利沒得到，就連署基地退出恆春。」

長期爭取周邊住戶安裝氣密窗的恆春律師張怡及居民黃雅蘭等人，則認為牡丹鄉旭海村都已經發放54戶、每戶5萬元相關補助，恆春受害居民卻一毛都領不到，雖然多數當地居民希望能夠申請冷氣隔音窗，恆春鎮公所卻依然故我，浪費國軍補助在豎孤棚、協會辦活動、道路水溝等其他預算支出項目上，變相將國軍補助當成鎮公所的小金庫，嚴重剝奪受害民眾的權益，軍方對此長年濫用補助的情況視而不見，也是幫兇。

對於部分居民質疑睦鄰經費的使用方式，恆春鎮公所主祕王崇信指出，聯訓基地對恆春半島一年影響超過150天以上，遠高於其他地區一年最多10幾天演訓，但最高一千萬的睦鄰經費，這幾年安裝居民亟需的路口監視器及公共設施就不夠，遑論周邊四千戶設置隔音窗的金額安排及順序。

「睦鄰經費以行文盼交回軍方自行處理。」王崇信強調，每年一千萬的睦鄰經費，是軍方「委託」恆春鎮公所辦理，提報後都經過軍方審核，所有細項都公開公布在網頁上，既然軍方及部分居民認為「氣密窗」項目可行，鎮公所也已行文軍方，希望軍方能自行辦理睦鄰補助，恆春鎮公所願意配合。

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