迎春節！南紡購物中心年貨大街登場、驚喜高額回饋

2019-01-14 21:57

〔記者王俊忠／台南報導〕又到春節送禮旺季！南紡購物中心正於B1美食街座席區舉辦「年貨夯市集」的年貨大街活動，邀集黑竹堡、丹莉蛋捲及曹爺伴手禮等名店推出熱銷商品，館內JASONS MARKET PLACE也祭出嚴選年節禮盒優惠；另外19日起，該館「年前採購回饋有感」活動開跑，高額回饋金要讓民眾開心血拚、過好年。

春節期間拜訪親朋好友，少不了伴手禮表達心意，即日起至1月27日南紡購物中心「年貨夯市集」開跑，屏東名店黑竹堡推出豬肉乾系列商品，肉乾以嚴選豬後腿肉遵循古法炭火烘烤而成，厚達1公分肉片一口咬下肉香與炭香撲鼻而來；曹爺伴手禮販售早薑、香蒜、九制香檬等多項零農藥農產商品，可口健康的商品是講求養生需求民眾的好選擇。

網路人氣名店丹莉蛋捲推出招財8入禮盒，蛋捲為維持新鮮美味，材料都是當日調配，以手工煎焙勻捲，不加一滴水、不偷工減料；後壁冰糖醬鴨推出冰糖滷味禮盒組，主力的冰糖醬鴨製作過程繁複，全程以手工不斷鏟、攪鴨肉，將滷汁鎖進鴨肉肌理，滷汁香加上軟嫩彈牙肉質，吸引饕客一再光顧。

此外，為搶新春商機，1月19日至2月3日，南紡購物展開「年前採購回饋有感」活動，期間在B1及4F居家、親子指定店櫃當天消費滿5000元送500元商品抵用券，於B1及4F指定大家電、名品傢俱店櫃當天消費滿10000元送1000元商品抵用券；南紡聯名卡也推出回饋活動，商品及活動內容依現場公告為準。

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