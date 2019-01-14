名人食道癌引偏鄉民眾詢問 恆醫增加新型內視鏡檢查

2019-01-14 22:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年底不少台灣名人罹患食道癌逝世，恆春半島居民對相關健康檢查詢問度增加，為了讓醫療服務與城市接軌，恆春旅遊醫院近期增加了新型內視鏡儀器，能找出非常早期的「食道癌」，甚至只是「癌前病變」，希望民眾感受到偏鄉醫療的不斷進步。

「食道癌」是台灣十大癌症之一，危險因子包括「抽菸」、「飲酒」、「吃檳榔」等等，早期幾乎沒有症狀，往往病人因為吞嚥困難或是胸口疼痛來就診時，檢查出來都已不是早期，尤其多起名人食道癌案例後，吃檳榔是當地特色的恆春居民，都主動前往醫院詢問，卻有「很不舒服嗎」、「有沒有其他替代檢查」等疑問。

恆春旅遊醫院指出，為了降低民眾檢查的不適，院方比照都市醫學中心推出的「無痛上消化道內視鏡」，經過麻醉科醫師評估後，協助腸胃科醫師完成檢查，安全性和專業度皆符合國際醫療標準；此外，更新進內視鏡主機儀器搭配「窄頻影像」和「擴大內視鏡」新技術，能夠找出非常早期的「食道癌」，甚至只是「癌前病變」，轉介給專科醫師切除。

恆春旅遊醫院腸胃科醫師李安琪表示，院方在近兩年共診斷出8例食道癌，其中有一例是早期食道癌，這名早期食道癌病人是因為胃痛來做胃鏡檢查，意外發現食道黏膜病變，也希望接軌國際的新內視鏡儀器，能幫助偏鄉民眾早期發現病徵治療。

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