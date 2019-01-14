防資安風險！工研院宣布1/15中午起全院禁用中國華為

2019-01-14 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國為防止資安漏洞，避免中國危害國安，紛紛限制、禁止華為公司參與網路基礎建設，我國工研院今（14）日宣布，明（15）日中午12點起，禁止使用華為製造的手機及電腦，不過，稍晚政策急轉彎，改為禁止華為產品連上工研院內部網路。

綜合媒體報導，工研院做出內部通知，所有職員應配合不使用華為產品，若發現已有相關設備是華為出品，或是準備中、與實驗關係密切的器材是華為製造、生產，應立刻通報資訊科技中心，工研院表示，為維護國家科技研發的安全做出禁令，所有華為手機也將無法使用院內Wi-Fi。

華為涉間諜案 各國政府相繼禁用

華為（Huawei）的波蘭主管王偉晶爆發涉及替中國情蒐的間諜案，加深西方國家對華為潛在網路間諜的擔憂；波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）12日接受當地媒體訪問時，呼籲歐盟及北約進行討論，將華為排除在歐洲市場之外。

美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國等國先後不准中國電信設備業者華為（Huawei）參與5G網路建設，挪威、捷克、波蘭政府也表示，正在考慮是否同樣封殺華為；華為公司將間諜案定調為王偉晶個人行為，中國政府目前正積極爭取探視他。

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