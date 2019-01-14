台86線向東延伸至台3線說明會 A路線獲青睞

2019-01-14 21:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕交通部公路總局西濱南工處今天舉辦「台86線快速道路向東延伸至台3線新闢道路工程」評估說明會，會中提出3條規畫路線，其中，從台南關廟開鑿隧道經龍崎抵達內門台3線南海紫竹寺的A路線最獲民眾青睞，當地居民要求儘速定案、動工，以改善當地交通不便。

高雄內門區與台南龍崎區毗鄰，但兩地多山區阻隔，內門居民前往台南市區目前只能仰賴高182線道，但高182線彎道多、起伏大，車禍事故時有所聞，當地居民多年來極力爭取台86線快速道路從台南關廟延伸至內門，可縮短15分鐘行車時間，且大幅提升行車安全。

公路總局西濱南工處今天在說明會上提出3條規畫路線，西邊都從台86線歸仁交流道為起點，A路線從關廟開鑿隧道經龍崎抵達內門台3線（398.2K處）南海紫竹寺，全長17.09公里，需開鑿1.46公里長隧道，預計總經費250.37億元；B路線往北走，會通過曾文水庫，全長17.6公里，總經費228.89億元；C路線往南走，經動物園預定地抵內門紫竹寺，全長19.95公里，總經費269.62億元。

與會居民多青睞A路線，也有人喜歡B路線，台南居民則希望路面採高架方式設計，不要影響平面道路交通，瑞山里長謝振城、內門紫竹寺總幹事劉銀城等人指出，高182線道已成為重機族假日練車路線，交通事故頻繁，此案已討論4年多，不能再拖下去了，議員朱信強樂見快速道路延伸至內門，希望第二階段再從內門延伸至台29線杉林路段，便利杉林、甲仙、六龜等地居民出入。

立委邱議瑩表示，受限地形阻隔，高雄旗山、內門地區與台南交通往來非常不便，長期以來僅能依靠高182線道及台3線交通，無論最後決定哪條路線方案，她要求規劃單位盡量縮短計畫期程，讓工程在最短時間核定、動工。

西濱南工處表示，台86快速道路延伸案進入期中報告階段，尚未報請行政院核定，會尊重居民意見，最後期末報告將以A方案為主要評估路線，結果預計2月份公布。

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