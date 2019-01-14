霸氣！製茶父子得700多次獎項 匾額當茶几 獎狀作壁飾

2019-01-14 20:10

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉中山村茶農劉同文父子5人，征戰各項製茶比賽，歷年來共得獎700多次，締造罕見紀錄，戰利品多到家裡放不下，劉家運用巧思，把匾額作茶几使用，獎狀當壁飾，展現製茶達人的霸氣。

冬山鄉中山村是宜蘭縣重要茶產地，81歲劉同文1977年開始種茶，4個兒子繼承衣缽，傳承父親製茶好工夫，3子劉秉稼以茶葉專長獲選第31屆全國模範農民，訂於30日赴農委會接受表揚，宜蘭縣長林姿妙今天到府致贈「秉燭衍稼」匾額道賀。

劉同文4個兒子小時候跟他種茶、製茶，長年耳濡目染，長大後留在家鄉發揮所長，父子們對製茶比賽無役不與，拿遍所有獎項，包括特等獎、頭等一獎、頭等獎、二等獎、三等獎，都是他們的囊中物。

外界認為，劉同文父子擁有「家傳秘技」，因此成為製茶比賽常勝軍，迄今得獎次數超過700次，獲頒獎項堆積如山，家裡已無閒置空間擺放，老先生突發奇想，把匾額當茶几，給客人泡茶，獎狀裱框後貼在天花板當壁飾，作為傳家寶，更是父子參賽的輝煌紀錄。

劉同文說，「家傳秘技」說穿了是種茶按部就班，不能「偷吃步」，製茶技術跟著潮流創新求變，他樂見兒子接棒並青出於藍，期許兒孫輩深植茶產業，在日後製茶比賽繼續得獎，帶回更多匾額及獎狀。

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