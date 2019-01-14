竹南路邊停車何時收費？ 鎮長方進興：拚年中實施

2019-01-14 20:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市區停車亂象層出不窮，竹南鎮公所擬實施路邊停車收費解決交通問題，但政策遲未進展，許多鎮民殷殷期盼。竹南鎮長方進興表示，停車收費政策仍持續推行，但之前因道路改善工程延宕假放樣作業，再加上原訂實施範圍尚須修正，正請同仁加速辦理，力拚今年中上路。

竹南鎮公所為解決市區停車亂象，將跟進苗栗及頭份市實施路邊停車收費，增加車位輪轉率，但原定去年底上路的政策，卻因適逢部分道路進行道路改善工程，使得期程也被迫順延至今無下文，許多鎮民憂是否改朝換代政策喊卡。

鎮長方進興強調，仍持續推動停車收費政策，但原擬劃設的環市路內市區範圍及部分道路，雖可增加1200個收費停車格，然部分路段恐會產生部分使用率過低問題。

方進興表示，目前以洽公機關、學校、銀行周邊使用率高範圍優先劃設，2月將重新重新評估範圍，進行局部性縮減，避免因使用率低，導致政策上路後部分路段又中止收費，朝令夕改造成鎮民困擾。

方進興說，確定實施範圍後，將依規定進行假放樣作業，屆時將會邀集地方里長、警局、附近居民共同研勘，後續將督促員工加速辦理，力拚今年中上路。

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