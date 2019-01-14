歲末學作公益 台中有學童捐助獨老年菜也有義賣助偏鄉義煮

2019-01-14 23:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歲末年終學作公益！學期進入尾聲，加上年關將近，台中市有多所學校帶學童做公益，北區太平國小募款助贈獨老年菜；北屯區大坑國小學童則是義賣助長期前住偏鄉學校義煮的「魚丸伯」相關費用；校方指出，學生行動參與是最好的生命教育，更盼學生學會「把愛傳出去」。

太平國小響應華山基金會替獨居老人送年菜活動，輔導室在校內發起全校募款活動，校長余益興指出，「捐年菜、愛老人」活動吸引師生熱情迴響，連家長、愛心志工均共襄盛舉。

余益興說，學生多是把自己存了多時的零用錢或已往的過年壓歲錢拿來捐，甚至有學生參加校外書法比賽得獎，也把獎金拿來捐，認捐兩份年菜，盼助兩個獨老過年吃好一點，學生心意令人感動。

余益興說，結果全校親師生共捐2萬2千餘元給華山基金會利用，除助獨老外，更讓學生透過實際行動體驗「老吾老以及人之老」的精神，更習公益。

至於大坑國小則響應長年在大坑登山口賣魚丸湯熱心公益的「魚丸伯」偏鄉義煮活動，熱心公的魚丸伯4年前開始利用閒瑕時間，前進偏鄉學校義煮給偏鄉學童吃美味，多年來踏遍逾50所偏鄉學校，義舉愈來愈獲迴響。

大坑國小有感於魚丸伯的熱行感人，帶著6年級學生學作公益，學生自製文心蘭鑰匙圈、綠豆糕等，到大坑登山口義賣，所得做6年級畢業旅行旅費外，也希望能幫助魚丸伯到偏鄉學校義煮。

大坑國小校長趙秋英指出，學生行前有家長特地協助學生學習行銷技巧及應對禮貌，但學生到登山口後，初不是不敢開口叫賣，就是害差站在原地不動等顧客自己上門，之後學會主動走進人群向客人介紹推銷產品，均說學到寶貴經驗，最後共捐出5千餘元，盼助更多偏鄉學童均能吃到魚丸伯的美味手藝。

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