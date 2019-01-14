廁所也是展覽延伸 十三行博物館獲公廁金質獎

2019-01-14 21:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜日前表揚55個公廁金質獎得獎單位及11個熱心認領公廁的企業，其中十三行博物館今年獲得新北市公廁金質獎「觀光遊憩組」及「創意特色組」雙料獎項，十三行博物館今年是第6次獲獎，公廁利用館內咖啡渣自製天然芳香劑、八里柚子皮製環保清潔劑；親子友善廁所、五星級哺乳室設備也很齊全。

館長陳春蘭表示，廁所空間是展覽的延伸，除了基本的安全與便利需求外，更將考古學、民族學等十三行核心帶入各個空間，落實藝術生活化、生活藝術化，讓藝術更貼近生活。

十三行的親子友善廁所，也有兒童專用小便斗、親子馬桶座，男女廁都設置嬰兒尿布床，落實性別平權；館內的五星級哺集乳室內，尿布台、奶瓶消毒鍋、冰箱等一應俱全，更免費提供尿布、防溢乳墊、濕紙巾等，十分貼心。

十三行博物館2016年通過環境保護署的環境教育設施場所認證，除辦理相關課程外，在公廁中也處處可見巧思。可愛的藝術創作物件運用植物種子、卸展海報及紙箱等回收再利用，不僅美觀又環保！並利用館內咖啡渣自製天然芳香劑，以及使用八里當地盛產的柚子皮自製環保清潔劑，充分運用週邊自然資源。

十三行設有親子友善廁所，除了兒童專用小便斗、親子馬桶座，特別的是男女廁都設置嬰兒尿布床，落實男女平權友善理念。此外，館內也有五星級哺集乳室，尿布臺、奶瓶消毒鍋、冰箱等一應俱全，更免費提供尿布、防溢乳墊、濕紙巾等，十分貼心。

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